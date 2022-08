Michel Lebeuf Jr. Source: Site web de Dunton Rainville

BCF Avocats d’affaires célèbre ses nouveaux « talents » !Entourés des familles et proches de ses stagiaires fraîchement assermentés, les membres du cabinet se sont réuni un verre à la main pour « célébrer ces jeunes talents ».Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedInDunton Rainville a représenté la société Avila Energy Corporation (VIK) dans son processus de réinscription à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). Précédemment cotée sous le nom de Petro Viking Energy Inc., Avila Energy a vu la négociation de ses actions être interrompue le 13 septembre 2021.Cette suspension était attribuable à une acquisition d’une valeur de 50,664 millions $ CA réalisée par la société. Rappelons que son siège social est à Calgary, en Alberta.Avila Energy a été conseillée par une équipe d’avocats spécialisés en valeurs mobilières et en financement des sociétés. Dirigée par l’associé, l’équipe était notamment soutenue parLe cabinet GBV Avocats commandite la Montée des sommets, qui aura lieu le 24 septembre prochain au Mont-Sainte-Anne.La Montée des sommets est la plus importante activité de levée de fonds organisée pour la Fondation du Centre jeunesse de Québec. Elle a pour objectif de venir en aide aux enfants suivis à la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale.Pour remettre un don au cabinet, cliquez ici. L’avocat, spécialisé en droit de l’immigration et en droit du sport, participait récemment au balado Grand Écart deLe Barreau 1992 y discute de ses différentes identités entre le droit et le sport, notamment.Source : Patrice Brunet / LinkedIn