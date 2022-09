Mes Manon Lavoie et Marilyn Thibault. Source: LinkedIn

Dans un premier temps, Meest nommé le premier protecteur national de l’élève. Il a le mandat d’examiner les plaintes logées auprès du ministère de l’Éducation de façon plus équitable et plus efficace pour mieux protéger les droits des élèves et des parents et plus particulièrement les clientèles vulnérables.Le diplômé en droit de l'université Laval détient également une maîtrise en administration publique et a une longue feuille de route comme mandarin. Avant de devenir protecteur national de l'élève, il était président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et auparavant a occupé le poste d’administrateur d’état aux emplois supérieurs, de sous-ministre adjoint au ministère des relations internationales et de la francophonie ainsi que de vice-protecteur du citoyen.Avant de débuter ses études en droit, Me Bernier a obtenu un baccalauréat en études anciennes et une maîtrise en archéologie classique de l’université Laval.Ensuite, Medevient la nouvelle présidente du conseil de discipline du Bureau des présidents de conseils de discipline qui est l'arbitre ultime des des ordres professionnels du Québec.Me Lavoie qui est membre du Barreau du Québec et de l’Ontario a une feuille de route exemplaire. Licenciée en droit civil de l’université d'Ottawa, elle détient également une maîtrise en droit de l'université McGill et une licence en “common law” de l’université de Moncton. Elle a été l'auxiliaire juridique du juge en chef de la Cour fédérale d’appel avant de faire son entrée au cabinet Joli-Coeur Lacasse. Elle fut également associée de la firme Therrien Couture Joli-Coeur de 2020 à 2022..Elle fait son entrée dans une organisation qui a été secouée par une querelle épique entre l'ancienne présidente du conseil de discipline, Me Chantal Perreault et la présidente du Bureau, Me Marie-Josée Corriveau au sujet de retards dans la justice disciplinaire. Me Perreault, qui a été l’avocate responsable du droit professionnel du Barreau du Québec, a depuis quitté le Bureau des présidents de conseils de discipline.Enfin, Medevient la secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif, un des postes les plus prestigieux de la fonction publique québécoise.Me Thibault était auparavant directrice générale des affaires juridiques du ministère de la Justice et elle a également occupé le poste de directrice des affaires juridiques du ministère de la Sécurité publique.Après avoir gradué en droit, elle a débuté sa carrière comme avocate à la Société de l’assurance automobile du Québec avant de faire son entrée au contentieux de la Société d’habitation du Québec ou elle a rapidement gravi les échelons.