a été nommé nouveau chef du Réseau des professionnels noirs (RPN) de Dentons Canada.Il succède à, co-fondatrice du RPN.« Je suis ravi de poursuivre le travail formidable que le RPN a accompli sous la direction d’Andrea et je suis très heureux qu’elle ait accepté de continuer à marrainer le réseau », mentionne-t-il.Ce Barreau 2006 est avocat depuis un an dans le groupe Litiges et règlement des différends. Sa pratique est axée sur le droit corporatif et commercial et sur les droits et libertés.En plus de diriger le RPN, Me T. Eghan est actuellement membre du comité de défense des droits de l’Association canadienne des avocats noirs.Avant de se joindre à Dentons, Raphael T. Eghan a travaillé comme associé chez Osler, Hoskin & Harcourt pendant environ sept ans. Il a par la suite été procureur à la Direction de l’application de la loi de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, puis avocat principal en litige chez CIBC.Raphael T. Eghan a comparu devant plusieurs cours et tribunaux à travers le Canada, dont les paliers de tribunaux en Ontario, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et la Cour suprême du Canada.Son objectif a toujours été le même: améliorer la diversité et l’inclusion au sein de la profession juridique et de la société en général.« Je suis très heureux de prendre la direction du RPN et je me réjouis à l’idée de travailler avec des membres du cabinet et des partenaires externes pour créer des milieux sains et inclusifs où les personnes noires peuvent s’épanouir et suivre leurs aspirations », ajoute-t-il.Le Réseau des professionnels noirs (RPN) de Dentons Canada existe depuis maintenant deux ans. Leur objectif est d'offrir un espace sécuritaire pour les personnes noires et leurs alliés pour réfléchir à des moyens concrets afin de lutter contre le racisme.Il détient un baccalauréat en kinésiologie de l’Université Dalhousie et un Juris Doctor de l’Université Western.