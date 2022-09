L’honorable David Lametti. Photo : Site Web de l’Université McGill

L’honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada a annoncé, le 27 septembre dernier, qu’il y aura des modifications importantes au questionnaire pour les nominations à la magistrature fédérale. Celui-ci a été mis à jour dans le but d’intégrer des questions plus inclusives pour les personnes issues de la diversité.« Ces modifications apportées au questionnaire pour les nominations à la magistrature fédérale permettront aux comités consultatifs à la magistrature, dont je compte sur les recommandations, de tirer parti de renseignements exhaustifs et pertinents. En même temps, j'espère que ces modifications encourageront davantage les candidats de partout au Canada à présenter leur candidature aux fins d'une nomination et appuieront une diversité accrue au sein de la magistrature », a mentionné l’honorable David Lametti.Le nouveau questionnaire se retrouve actuellement sur le site web du Commissariat à la magistrature fédérale. Il est possible de retrouver dans ce document l’acronyme 2ELGBTQI+. Celui-ci comprend les personnes bispirituelles et intersexuées ainsi que les personnes s’identifiant à d’autres groupes de diversité sexuelle et de genre.Le processus de nominations met donc désormais l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de ses candidats. Depuis 2015, plus de 550 juges ont été nommés à une cour supérieure. Environ la moitié d’entre eux sont des femmes, des Autochtones, des membres de la communauté 2ELGBTQI+ et des personnes ayant une invalidité.