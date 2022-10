Source: Shutterstock

La difficulté à préparer sa succession touche de nombreux entrepreneurs, pas seulement des dirigeants de cabinets d’avocats.Mais on peut s’étonner encore plus de voir les dirigeants de cabinets reporter sans cesse la réflexion et la mise en œuvre d’un plan de relève, pointe Attorney at Work, qui détaille quelques raisons expliquant cette inaction.Comme bon nombre d’individus, les dirigeants de cabinets préfèrent ne pas penser à leur retraite, et encore moins à leur décès. Pourtant, la plupart d’entre eux prendront effectivement leur retraite tôt ou tard… et 100 % des dirigeants de cabinets décéderont inévitablement un jour.De nombreux dirigeants de cabinets n’ont pas de connaissance en matière de planification de la relève. Ils peuvent craindre que cela leur prenne énormément de temps. Ils ne savent pas qu’un plan de relève peut être réfléchi et mis en place sur plusieurs années… et que cela ne les poussera pas dehors, et ne les fera pas mourir non plus.Contrairement à une date de procès, le jour précis du départ à la retraite ou le jour du décès ne sont pas fixés à l’avance. Ce manque d’informations ne contribue pas à motiver le lancement de la réflexion sur le plan de relève.Une autre raison pour reporter cette réflexion est que personne n’aime dépenser de l’argent en frais professionnels. Les avocats encore moins que d’autres… Et c’est sans parler de la détestation qu’éprouvent les avocats au moment de payer des frais… d’avocat! Pourtant, sans plan de relève, votre succession devra certainement dépenser en frais juridique, une bonne partie de ce que vous leur aurez légué.Par ailleurs, vous ne profiterez pas de votre plan de relève: en effet, vous ne serez plus à la tête de votre cabinet une fois que vous l’aurez transmis, ou que vous serez décédé. Mais cela ne vous empêche pas de considérer que l'œuvre de votre vie professionnelle mérite d’être préservée, voire développée, quand vous n’en serez plus le dirigeant. Peut-être que votre successeur sera moins bon que vous, mais dans tous les cas, il vous faudra un successeur un jour.Une difficulté de travailler sur le plan de relève est que cela pourrait vous conduire à prendre des décisions difficiles pour certains de vos proches. Qui deviendra majoritaire, et qui ne le sera pas? Pourtant, l’absence de plan de relève créera des frustrations et des incompréhensions.Le souhait de faire un plan parfait, le plaisir de vivre uniquement dans l’instant présent, ou encore le cycle infernal du report de jour en jour sont autant de raisons de repousser sans cesse votre réflexion sur votre plan de relève. Ces motifs sont pourtant erronés. Il n’existe aucun plan parfait. Le plaisir ne réside pas seulement dans l’instant présent: la satisfaction du travail accompli sur le long terme est aussi un plaisir. Et le report ininterrompu est totalement contre-productif: c’est une reconnaissance que vous préférez laisser votre cabinet sans pilote si demain vous n’êtes plus là.Enfin, reconnaissons que préparer un plan de transmission n’est pas le fun. C’est un fait. Alors, prévoyez donc une belle fête pour le jour où votre plan sera terminé!