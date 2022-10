Le psychologue Hugues Simard. Source: Site web de Clinique de Psychologie Québec

Le télétravail a ses avantages et… ses désavantages. Il s'avère ainsi parfois bien compliqué de maintenir un lien avec ses équipes.Plus de deux ans après le début de la pandémie mondiale, les problèmes rencontrés par bon nombre de télétravailleurs démontrent qu’un trop faible suivi est réalisé pour les encadrer.Interrogé par Droit-inc, le psychologuequi travaille, entre autres, sur la santé psychologique au travail, explique que les cabinets d’avocats doivent totalement repenser leur façon d’encadrer et de déléguer. Voici donc ses conseils pour motiver ses équipes… à distance !Il faut créer le même type de soutien qu’on pouvait avoir dans l’informel. « Inévitablement, une personne qui avait une question, un besoin particulier avait plus de facilité à s’exprimer en présentiel », explique Hugues Simard.Il faut pouvoir recréer cette possibilité d’écoute mais de façon virtuelle donc. Les cabinets doivent prendre le temps de discuter moins des tâches mais plutôt de comprendre comment on peut réaliser ces tâches, savoir comment les gens gèrent leurs dossiers et faire des suivis réguliers sur leur rôle dans le cabinet.La socialisation est fondamentale, il faut créer des liens humains. Ces rencontres virtuelles peuvent être des dîners ou simplement des pauses café.« C’est du temps précieux qu’il faut réussir à se dégager. Parfois on peut sous-estimer ce point par rapport à la productivité. Mais en réalité les deux vont ensemble. Quand les gens apprennent à se connaître, ça donne de meilleurs résultats, ils sont plus productifs », insiste le psychologue.Recréer des moments de connexion entre collaborateurs, voilà donc l’idée.Cela pourrait se faire via des rendez-vous hebdomadaires, par exemple le vendredi après-midi. Pour Hugues Simard, il est évident que la sociabilisation « ne peut se faire autrement que par des espaces communs ».Il faut investir de l’argent pour que les gens travaillent dans des espaces appropriés. Il ne faut, par exemple, pas hésiter à faire appel à des spécialistes en ergonomie.Hugues Simard préconise de faire attention aux nouvelles maladies professionnelles. Et pour cause, les gens restent beaucoup plus assis et font moins d’exercices. Cela peut donc provoquer des soucis de santé.La sur-communication est également problématique. Celle-ci risque de créer de la détresse psychologique. En effet, très rapidement, les gens peuvent se sentir dépassés et avoir l’impression d’avoir beaucoup de choses à faire.Les gens travaillent plus en télétravail qu’en présentiel mais sont-ils vraiment plus efficaces ? C’est là toute la question.C’est pour cette raison qu’il faut totalement revoir le modèle d’organisation. Il faut une coordination plus pointue.Il faut ainsi arrêter de se fier aux courriels tout le temps et savoir s’en éloigner. Hugues Simard constate qu’avec le travail à distance, les gens sont beaucoup plus sur leurs mails. Finalement, les interruptions sont en continu. Cela peut affecter considérablement la concentration et la productivité.En travaillant à distance, on a souvent tendance à se surcharger et à vouloir répondre à toutes les sollicitations. Cela peut vite devenir dangereux avertit le psychologue car finalement « on passe plus de temps à vouloir démontrer qu’on travaille plutôt qu’à réellement travailler ».