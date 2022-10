ASFC est né de trois juristes québécois engagés, Me Pascal Paradis, Me Dominique-Anne Roy et Me Pierre Brun. Source: LinkedIn

Des avocats de l’équipe internationale de l’ASFC, à travers leurs témoignages, raconteront leurs quotidiens lors d’un gala prévu à Québec le 27 octobre.Des cas vécus qui ne laisseront personne indifférent parmi les quelque 400 personnes attendues, des personnalités de la classe politique régionale, provinciale et fédérale. La communauté juridique et le monde des affaires seront également bien représentés, sans oublier les amis, alliés et organisations, tous rassemblés lors de cette soirée en solidarité avec les personnes victimes d’injustice au bénéfice desquelles ASFC œuvre dans le monde.Né de trois juristes québécois engagés, Me, Me Dominique-Anne Roy et Me Pierre Brun, qui décident de joindre leurs énergies pour contribuer, bénévolement, aux efforts de solidarité internationale. Avocats sans frontières Canada voit le jour en octobre 2002.C’est cette volonté d’utiliser le droit afin de partager et promouvoir les droits humains qui donnera naissance à Avocats sans frontières Canada. C’était il y a vingt ans.Vingt ans à agir avec les personnes en situation de vulnérabilité pour qu’elles puissent réaliser leurs droits humains ; Vingt ans à œuvrer pour le renforcement de l’accès à la justice et à la représentation juridique ; Vingt ans à partager l’expertise et le savoir-faire des juristes à travers le monde ; Vingt ans à faire du droit un instrument de changement et de développement ; Vingt ans à contribuer à la réconciliation et à la paix ; Vingt ans d’égalité, de diversité et d’inclusion ; Vingt ans à faire de la solidarité internationale une réalité.Vingt ans plus tard, ASFC est devenue une organisation de coopération internationale reconnue sur la scène nationale et internationale pour son expertise, sa crédibilité et son expérience en matière de droits humains et qui contribue concrètement au renforcement de l’accès à la justice et à la représentation juridique. C’est grâce au soutien infaillible de chacun de ses avocats mentionne ASFC.Au programme le 27 octobre au théâtre du Capitole de Québec : Cocktail de réseautage suivi d'un souper gastronomique. De l’émotion, de l’inspiration et des surprises pour célébrer un 20e anniversaire à sa juste valeur.Une soirée exceptionnelle qui permettra de souligner l’importance de l’engagement et la force de la vocation de celles et ceux qui contribuent aux victoires juridiques et judiciaires qui ont marqué l’histoire d’ASFC depuis deux décennies.Les plus influents membres de l’élite judiciaire canadienne et internationale seront présents.Quelques noms: Le très honorablejuge en chef du Canada. Dans ce rôle, il préside également le Conseil canadien de la magistrature, l’Institut national de la magistrature et le Conseil consultatif de l’Ordre du Canada.Tout au long de sa carrière juridique, le juge en chef Wagner a mené des initiatives visant à permettre aux avocats et avocates d’améliorer constamment leurs compétences et approfondir leurs connaissances, notamment par la création du Centre d’accès à l’information juridique avec lequel ASFC est fière d’entretenir des relations privilégiées.L’honorable juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec,, a siégé pendant deux ans au sein du comité national en lien avec l’application de la Convention de La Haye en matière d’enlèvement international d’enfants.L'honorable, juge en chef de la Cour du Québec et Présidente du Conseil de la magistrature du Québec. Mme Rondeau a un grand intérêt pour la formation et la communication juridique. ASFC est fière de pouvoir compter sur le soutien de la juge Rondeau pour son 20e anniversaire., ancien président de la Cour pénale internationale (CPI). Comme diplomate et éminent juriste international, Me Kirsch a activement contribué au développement du droit pénal international et du droit humanitaire. Il a joué un rôle clé dans la mise en place de la Cour pénale internationale (CPI) dont il a été le premier président.L'honorable, présidente du Tribunal Administratif de l’OCDE et du Tribunal d’appel de l’OIF, ancienne juge à la Cour d'Appel du Québec. Amie de longue date d’ASFC, l’honorable Louise Otis est l’une des principales artisanes du projet « Justice de première ligne » pour le soutien juridique aux victimes du tremblement de terre en Haïti que l’organisation a mis en œuvre de 2010 à 2013.L'honorable, ministre de la santé et député fédéral, député fédéral, Maire de Québec, premier vice-président et chef CDPQ mondial et chef mondial de l’investissement durable à la Caisse de placement et de dépôt du Québec, première vice-présidente et cheffe, Québec, à la CDPQ, représentante du premier ministre du Canada pour la Francophonie et ancienne ambassadrice du Canada en France et à MonacoL’honorable, ancien juge en chef de la Cour supérieure du QuébecL'honorable, avocat conseil au cabinet Langlois et ancien juge à la Cour suprême du Canada.