Stein Monast

Me Charles Morgan, Me Dominic Thérien, Me Karine Joizil, Me Francis Langlois, Me Jonathan Jacob Adessky et Me Jerry Lan. Source: Site web de McCarthy Tétrault

L'équipe de Stein Monast s’est récemment réunie à l’Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix à Baie-Saint-Paul pour préparer la planification stratégique de 2023.« Cette retraite fut l’événement idéal pour renouer entre collègues des différents secteurs de pratique et en apprendre davantage sur les membres de notre grande équipe », peut-on lire sur la page LinkedIn du cabinet.Fasken accueilleà titre de conseiller spécial du cabinet.Le chef Bellegarde conseillera les membres et les clients de Fasken sur les questions et la culture autochtone, et ce, dans le but de favoriser une meilleure compréhension lorsqu’il s’agit de participer à des conversations importantes et de collaborer avec les peuples autochtones.Il travaillera également avec les membres du cabinet pour faire progresser les objectifs et les mesures du programme de réconciliation de Fasken.« J’ai passé ma carrière à promouvoir les droits et les intérêts des Premières Nations et des peuples autochtones partout au Canada. Je sais d’expérience à quel point il est important pour les peuples autochtones et non autochtones d’apprendre à se connaître et à se comprendre afin de promouvoir les droits de la personne, ainsi que la prospérité et le développement économique. Je me réjouis à l’idée de travailler avec Fasken et ses clients afin de continuer à faire progresser cette vision », a confié le chef Bellegarde.Pour mieux cerner l’évolution du cadre réglementaire de l’intelligence artificielle, une équipe de McCarthy Tétrault a rédigé un chapitre complet sur ce sujet dans la première édition du guide : Artificial Intelligence, Law Over Borders Comparative Guide 2022.« Cet ouvrage est l’un des premiers à donner une perspective multijuridictionnelle en expliquant quels sont les plus récents développements concernant la mise en œuvre des nouveaux cadres réglementaires en matière d’intelligence artificielle », mentionne le cabinet.Parmi les juristes de McCarthy Tétrault ayant rédigé le chapitre sur le Canada figurent plusieurs avocats du bureau de Montréal : Me, Me, Me, Me, Meet MeLe quatuor du cabinet LJT Avocats, composé de Me, Me, Meet Me, a récemment participé au tournoi de l’AQMAT – Quincailler Open au club de golf Royal Québec.