Le professeurde la faculté de droit vient de lancer son nouveau livre en coédition avec le Dr. Benjamin Isitt intitulé « Class Warrior : The Selected Works of E.T. Kingsley ».Cet ouvrage a été rédigé en partenariat avec le Centre de Recherche et d’Enseignement sur les Droits de la Personne.La Faculté de droit de l'Université de Montréal a été l'hôte du Concours de négociation en droit civil organisé par l'Association des étudiant(e)s noir(e)s en droit du Canada ce samedi 21 janvier.Le thème du concours cette année fut la diversité, l’équité et l’inclusion. À cette occasion, l'Université a reçu des étudiantes et des étudiants de l'Université d'Ottawa, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Laval et de l'Université de Montréal.Pour la première fois, deux équipes étudiantes de la faculté de droit ont participé à ce fameux concours de négociation en droit civil organisé au sein de l’Université de Montréal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette première participation fut un franc-succès !etont remporté la première place en tant que meilleure équipe de négociation. Ce dernier a également remporté le prix du troisième meilleur négociateur.« C'est avec une grande reconnaissance et beaucoup de fierté que nous félicitons Me, diplômée de la Faculté de droit, pour sa nomination à titre de Grande diplômée de l’Université Laval », peut-on lire sur la page LinkedIn de l’université.Cette nomination salue la qualité du parcours et de l’engagement de Me Olga Farman, associée chez Norton Rose Fulbright, au sein de la communauté de Québec.