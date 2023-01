Me Jennifer Guay. Source: Jennifer Guay inc.

Meest avocate à son compte à Québec et a cofondé une entreprise de services animaliers qui s’apprête à fêter sa première année d’existence.La propriétaire du Cabinet juridique Jennifer Guay inc., qu’elle a fondé au lendemain de son assermentation en septembre 2017, et qui se spécialise en droit des affaires et en droit du travail, vient ainsi d’être reconnue pour ses qualités en affaires.La Jeune Chambre de Commerce de Québec lui a décerné son titre dans la catégorie « Services Professionnels ». Sept autres personnalités se sont démarquées, dans des catégories différentes.L’avocate se dit « très contente et fière ». « On a beau avoir une équipe avec nous, des collègues, parfois on se sent un peu seul », pointe-t-elle.« Je suis très fière de moi, mais se faire dire par une organisation, par des gouverneurs, que l’on reconnaît ton travail et ton implication dans la société, qu’on reconnaît en toi les qualités d’une personnalité d’affaires qui sont l’influence, l’implication, la réalisation, la détermination, le leadership, c’est immensément gratifiant. »Celle qui enseigne par ailleurs le droit dans des parcours de lancements d’entreprises au sein de deux centres de formation professionnelle, voulait être avocate depuis l’âge de cinq ans.Elle a décidé de se lancer à son compte plutôt que d’intégrer un cabinet parce qu’il lui a toujours semblé important de façonner sa profession en fonction de sa personnalité, et non l’inverse.« Je ne voulais pas me moudre à une entreprise existante, à des valeurs qui ne me correspondaient pas à 100 %, fait-elle remarquer. Si ton travail est totalement aligné avec tes valeurs, tu n’as pas l’impression de travailler. »Elle estime que l’entrepreneuriat lui donne la liberté de réinventer sa pratique. L’avocate n’avait pourtant au départ aucun exemple autour d’elle, que ce soit dans sa famille ou chez ses proches, de personnes ayant osé se lancer à leur compte.Son choix de se spécialiser en droit des affaires n’est ainsi pas anodin. « Je voulais traiter avec une clientèle qui me ressemble. Je connais la matière, mais en plus, je la vis ».Ce Barreau 2017 tenait à ce que son cabinet, aujourd’hui composé de cinq femmes, dont une technicienne juridique, une adjointe juridique, une technicienne comptable, une conseillère en communications, et elle-même, soit spécialisé et non généraliste.« Je voulais pouvoir développer l’offre de services et qu’un entrepreneur qui vienne à mon cabinet puisse avoir des réponses dans tous ses besoins juridiques d’affaires. »Elle ajoute que le droit des affaires est une pratique préventive et apprécie le fait d’apporter une aide concrète à ses clients en prévenant les risques de litiges, ce qui selon elle peut avoir un impact sur le désengorgement des tribunaux.Parmi ses champs d’expertise, les volets démarrage d’entreprise, création d’entreprise, création de documents légaux, et notamment celui de l’évaluation des risques légaux.Me Guay est également cofondatrice avec son conjoint de Pattes Câlins, lancé officiellement en mars 2022. Une entreprise qui propose des promenades pour chiens, des visites à domicile d’animaux de compagnie et aussi du transport pour ces derniers.L’entrepreneure avait estimé qu’il manquait de services de visites d’animaux à domicile dans la ville, ce qui est problématique quand des propriétaires souhaitent partir en congés. Un problème auquel elle a été confrontée avec son conjoint.« Nous avons des employés, les ‘câlineurs’, hors pairs », ajoute celle qui est à la fois cofondatrice et cliente de son entreprise.Comment Me Guay parvient-elle à conjuguer tous ses engagements, sans oublier ses implications bénévoles ?Elle précise avoir mis en place au sein de son cabinet une infrastructure qui automatise certains processus et l’aide à se libérer du temps, et compte aussi sur le soutien de son équipe.Originaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, près de Québec, Me Guay n’est pas à l’abri de recevoir un second prix en tant que « Jeune Personnalité d’Affaires ».Dans le cadre du même concours, une entrevue finale a effectivement eu lieu fin janvier en vue de prix finaux, qui seront décernés lors du Gala Jeunes Personnalités d’Affaires Banque Nationale, en association avec TELUS Affaires, le 23 février au Capitole.Le prix Coup de cœur du public, le prix Coup de cœur Banque Nationale, et le titre « LA jeune personnalité d’affaires » élue par les gouverneurs, seront décernés à cette occasion.Rien n’arrête en tout cas cette passionnée d’affaires qui aime lire de nombreux ouvrages de développement personnel et de développement d’affaires, et qui a déjà d’autres projets en tête.Comme celui, précisément, de publier un livre vulgarisant le droit des affaires auprès des entrepreneurs…