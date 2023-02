Source: Shutterstock

La profession d’avocat a des avantages, mais elle présente aussi des aspects impitoyables.Les avocats américains sont deux fois plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires que les autres adultes, indique une étude de l’Université de Minneapolis publiée dans la revue Healthcare.Cette étude a été réalisée auprès de 2 000 avocats de Californie et du district de Columbia, interrogés sur leur santé mentale, leur toxicomanie, leur charge de travail et leur niveau de stress.Un avocat sur onze (9 %) a déclaré qu’il pensait qu’il serait mieux mort, ou qu’il avait pensé plusieurs fois à se faire du mal.Ces pensées suicidaires sont plus fréquentes chez les avocats que chez les avocates. Les avocats surinvestis professionnellement et ceux qui ont été diagnostiqués avec au moins une maladie mentale sont aussi plus exposés au risque. Les avocats âgés de 30 à 40 ans ont plus souvent des pensées suicidaires que leurs aînésLes avocats qui disent se sentir seuls sont encore plus à risque: ils ont trois fois plus de probabilités d’avoir des pensées suicidaires.L’étude s’est penchée sur les facteurs de risque qui nourrissent ces pensées morbides, rapporte Reuters.Le temps passé au travail nuit à la santé mentale de 66 % des avocats. Et près de la moitié (46 %) des juristes disent avoir envisagé de quitter la profession en raison du stress ou de l’épuisement professionnel.L’allègement de la charge de travail et des contraintes horaires devraient être au coeur des préoccupations des cabinets, recommandent les auteurs de l’étude, regrettant que les efforts aient jusqu’à présent été surtout mis sur les outils de gestion du stress. Des changements structurels sont nécessaires, affirment-ils.