Me Samuel Lepage. Source: Fasken

Fasken vient d’annoncer l’arrivée de Meau sein de l’équipe droit de l’environnement. Sa pratique touche également le droit municipal.Le jeune homme est souvent appelé à développer des stratégies de négociation en matière de dossiers litigieux et à effectuer diverses recherches et analyses.Avant de se joindre à Fasken, Me Samuel Lepage a œuvré au sein du cabinet juridique Sodavex qui est spécialisé en droit de l’environnement.Côté implication communautaire, cette nouvelle recrue est, depuis peu, jeune administrateur de la relève au sein de la Caisse Desjardins Pierre-Boucher.Durant ses études universitaires, celui-ci a été assistant de recherche pour Pre Hélène Trudeau en droit de l’environnement. Il a également touché au droit administratif en étant assistant de recherche pour Pr Derek McKee.Ce Barreau 2022 a enchaîné les jobs étudiants. Celui-ci a été moniteur de ski, guichetier au théâtre de la ville de Longueuil mais également responsable d'une librairie coopérative.Ses expériences de bénévolat furent aussi nombreuses. Me Samuel Lepage a notamment été bénévole au sein d’une clinique juridique itinérante et président du Comité environnement de sa faculté.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.