Gloriane Blais. Source: YouTube

avait fait appel de sa radiation du Barreau, prononcée en mars 2022.La demande d’examen médical avait été formulée par le Barreau après qu’il eut reçu deux plaintes disciplinaires visant Gloriane Blais.Celle qui propageait des messages opposés à la vaccination contre la Covid-19 au début de la pandémie, était accusée de manquer à son obligation d’avocate de « soutenir l’autorité des tribunaux » et de faire preuve « d’objectivité, de modération et dignité ».L’avocate de Lac-Mégantic a aussi été accusée d’avoir attaqué l’impartialité d’un juge en 2002 et en 2021.Au printemps 2022, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a déclaré Mme Blais coupable d’avoir « manqué à son devoir de servir la justice et de soutenir l’autorité des tribunaux et agi de manière à porter préjudice à l’administration de la justice, contrevenant ainsi à l’article 111 du Code de déontologie des avocats », et d’avoir « manqué à son devoir de servir la justice et de soutenir l’autorité des tribunaux et agi de manière à porter préjudice à l’administration de la justice, contrevenant également à l’article 111 du Code de déontologie des avocats ».Le 14 septembre 2022, le Conseil de discipline du Barreau lui a imposé deux périodes de radiations temporaires de deux et huit ans, à purger simultanément.Celle qui exerçait la profession d’avocat depuis 1999 a fait appel le 21 octobre 2022 auprès du Tribunal des professions, qui vient donc de confirmer les sanctions initialement décidées par le Barreau du Québec.Contactée, Mme Blais nous a renvoyé vers une vidéo publiée récemment sur YouTube , en ajoutant: « je n’émettrai aucun autre commentaire ». Dans cette vidéo, l’ex-avocate invite le Barreau du Québec à « se remettre en question ».Depuis février 2022, Mme Blais était déjà radiée de façon permanente par le Barreau pour avoir refusé de se soumettre à un examen psychiatrique