Le juge Brown. Source: Radio-Canada / La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le juge de la Cour suprêmenie les détails d'un article de journal publié jeudi qui fait état d'allégations selon lesquelles il aurait « harcelé » un groupe d'amis lors d'un événement le 28 janvier dans un complexe de Scottsdale, en Arizona.Le Vancouver Sun cite un rapport de police dans lequel le plaignant,, accuse M. Brown d'avoir été en état d'ébriété et d'avoir rendu nerveux les membres du groupe avant que M. Crump ne frappe deux fois le juge au visage.Le journal rapporte également que M. Crump a accusé le juge de l'avoir poussé avant qu'il ne frappe M. Brown, et que le rapport de police dit « qu'aucun crime n'a été établi ».Dans une déclaration écrite, M. Brown nie le récit de M. Crump et affirme qu'il a été invité à rejoindre le groupe avant ce qu'il qualifie d'« une attaque non provoquée ».Selon lui, M. Crump, qui pour le moment n'a pas répondu aux demandes pour commenter la déclaration du juge, l'a faussement accusé d'avoir été l'instigateur de l'affrontement dans le but d'éviter les conséquences de l'agression présumée.M. Brown est en congé du tribunal depuis le 1er février en attendant le résultat de l'enquête en cours du Conseil canadien de la magistrature.« À l'extérieur du salon, M. Crump s'est opposé à ce que je rejoigne le groupe et m'a soudainement, sans avertissement ni provocation, frappé plusieurs fois à la tête. Pris par surprise, je n'ai pas pu me défendre », raconte M. Brown.« Le récit que M. Crump a fait à la presse est manifestement faux. Environ une heure après l'agression, il a appelé la police et, dans une tentative apparente d'éviter de faire face aux conséquences de son agression, il m'a faussement décrit comme l'instigateur », ajoute-t-il.M. Brown, qui a été nommé à la Cour suprême en 2015 par le premier ministre de l'époque,, participait à une cérémonie de remise de prix et à un banquet avant l'affrontement.Le Vancouver Sun a rappelé que l'événement avait pour but d'honorer l'ancienne juge de la Cour suprême et défenseuse des droits de la personne, qui recevait un prix de l'Université d'État de l'Arizona.« Cet incident m'a mis dans l'embarras et a créé des complications pour la Cour. J'espère que le Conseil résoudra cette affaire rapidement », dit le juge Brown dans une déclaration.Le bureau des archives publiques de la police locale n'était pas disponible vendredi. Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.