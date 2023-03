Me Alexandra R. Lattion. Source: LCM Avocats

Le cabinet LCM Avocats a récemment annoncé le retour de l’avocatedans son équipe.« LCM Avocats est ravi de vous annoncer le retour d’une avocate de grands talents parmi son équipe. Alexandra R. Lattion, nous te souhaitons un bon succès parmi nous ! », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.En 2020, l’avocate a choisi de quitter LCM Avocats pour rejoindre l’équipe de litiges de Bell Canada. Après trois années « bien remplies - une superbe expérience en contentieux et un bébé un peu trop pressé de se pointer le bout du nez », l’avocate « rentre à la maison ».« Un immense merci à mes merveilleux collègues chez Bell et particulièrement au groupe de litige. La pratique du litige en contentieux est exigeante et pleine de défis, à la mesure d’une équipe incroyablement talentueuse et créative. Ce fut un plaisir d’apprendre et de faire un bout de chemin avec vous! », a-t-elle dit sur LinkedIn.La pratique d’Alexandra R. Lattion est assez diversifiée. Elle se concentre sur le litige civil et commercial, les actions collectives, le droit de l’emploi, de la construction et de la copropriété, la diffamation et le droit à la vie privée, l’accès à l’information, et plus encore.Elle rédige quelquefois des « rédactions d’opinions juridiques et des révisions de procédures internes d’organisation privées et publiques en matière d’accès à l’information ».Avant de se joindre à LCM, l’avocate a effectué, en début de carrière, un stage à l’Office de la protection du consommateur du Québec.Durant ses études, elle a été directrice de la recherche à la Clinique d’information juridique de McGill et a par la suite été étudiante puis stagiaire au sein du cabinet Heenan Blaikie. C’est en 2014 qu'elle rejoint LCM Avocats avant de le quitter pour Bell Canada en 2020.Cette Barreau 2014 a agit comme bénévole dans plusieurs organisations dont Avocats sans frontières et Pro Bono Canada. Elle siège présentement sur le conseil d’administration du centre de ressources en périnatalité de Laval.Alexandra R. Lattion détient un Baccalauréat ès arts en littérature de langue française de l’Université de Montréal ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de McGill.