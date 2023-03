Me Noémi Lamontagne-Girard

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de trois avocats.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est coordonnatrice du Service de santé-sécurité et d’environnement au sein de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).Ce barreau 2007 a commencé sa carrière juridique comme avocate à la Commission des normes du travail. Elle rejoint ensuite la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à titre d’avocate.C’est en 2009 que Me Noémi Lamontagne-Girard arrive à la CSN, comme avocate conseillère syndicale, avant d’être nommée coordonnatrice du Service de santé-sécurité et d’environnement de la centrale syndicale.Me Noémi Lamontagne-Girard détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est avocat à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Ce barreau 1999 avait lancé sa carrière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, comme stagiaire en droit puis avocat.Me David Martinez rejoint ensuite le cabinet Le Corre & Associés, puis l’Association de la construction du Québec.Sa plus longue expérience en pratique privée le voit exercer comme avocat au cabinet Beauvais Truchon. Il se joint ensuite à la CNESST en 2008.Me David Martinez détient un baccalauréat en droit , ainsi qu’un certificat en santé et sécurité du travail de l’Université de Montréal. Il possède aussi un certificat en sciences sociales de l’UQAM.Me Martinez est médiateur accrédité en matière civile, commerciale et de travail.Meest nommée à nouveau membre du Conseil de la justice administrative.Depuis 2015, l’avocate est présidente au Bureau des présidents de conseil de discipline. Elle a été avocate principale à la Chambre des notaires du Québec (CNQ) durant plus de 15 ans.Ce barreau 1989 a débuté sa carrière au cabinet Ménard Allard, avant de rejoindre l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.Me Julie Charbonneau détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.