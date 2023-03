Me Nathalie Lavoie. Source: BCF / Archives

Me, une figure importante au cabinet BCF, exerce de nouveau en droit professionnel à son compte.« J’ai adoré mon expérience chez BCF et oui après 35 ans de pratique ce nouveau défi passionnant m’a interpellée et me tient fort occupée », a succinctement répondu Me Lavoie dans un courriel envoyé à Droit-inc.Me Lavoie est syndic ad hoc dans l’un des dossiers les plus médiatisés par Doit-inc en 2022, celui de Me Stéphane Harvey, reconnu coupable de dix chefs d’infraction par le Conseil de discipline du Barreau en avril 2022.Depuis, les requêtes en arrêt de procédures se sont multipliées, après que Me Harvey ait découvert une série de démarches du Barreau pour « camoufler une fraude». Le tout a souvent été débattu en Cour supérieure. Des pourvois en contrôle judiciaire ont été prononcés de même qu’une gestion d’instance.Chez BCF, un cabinet dénombrant quelque 500 employés, dont 300 professionnels, Me Lavoie était avocate senior faisant partie du groupe Litige et Défense de recours collectifs. Dans un second courriel, elle souligne « ne plus avoir de bureau chez BCF ».Un autre fait particulier. Au sein de cette firme présente tant au Québec qu’au Canada et ailleurs dans le monde, Me Lavoie avait son bureau dans le même édifice, à Québec, que Me Harvey.En effet, Stéphane Harvey est fondateur de Stéphane Harvey avocats, qui œuvre principalement en litige civil et commercial, ainsi qu’en responsabilité civile et assurances.Me Harvey soutenait que Me Lavoie voulait le « tasser du chemin » pour venir lui prendre des clients. « C'est une guerre commerciale entre deux cabinets. On se dispute les mêmes clients. Ça me fait perdre de la clientèle, c'est sûr », avait alors plaidé Me Harvey.Cette proximité entre Me Harvey et Me Lavoie a d’ailleurs donné lieu à une plainte de Me Harvey pour conflit d’intérêts, dont la décision a été rendue en faveur de Me Lavoie.