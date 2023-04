Le commissaire à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne. Source: Radio-Canada / La Presse canadienne / Spencer Colby

Le Commissariat a indiqué mardi que son enquête sur la société américaine OpenAI avait été ouverte « à la suite d'une plainte selon laquelle des renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et communiqués sans consentement ».Le commissaire à la protection de la vie privée,, explique dans un communiqué que « les répercussions sur la vie privée de la technologie d'intelligence artificielle sont une priorité » pour son bureau.Il indique que le Commissariat doit suivre la rapide évolution des avancées technologiques « et même conserver une longueur d'avance sur ce plan ».Le bureau de M. Dufresne ajoute qu'il ne divulguera pas plus de détails pour le moment, mais il rappelle que son mandat est de rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.ChatGPT, lancé en novembre dernier, utilise des informations écrites déjà disponibles sur Internet pour fournir des réponses détaillées et conversationnelles aux requêtes des utilisateurs.Elle a été utilisée jusqu'ici pour produire une variété de documents et de réponses, allant de codes informatiques jusqu'à des scénarios de films. Les critiques ont par contre soulevé des inquiétudes concernant le plagiat.La semaine dernière, l'équivalent en Italie du Commissariat à la protection de la vie privée a bloqué ChatGPT (nouvelle fenêtre), le temps d'enquêter sur une violation présumée des règles européennes sur les données personnelles.