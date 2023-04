L’associée Anne-Marie Naud. Sources: Fasken et le CAMP

Le cabinet Fasken et le CAMP, un accélérateur-incubateur technologique de Québec, viennent de signer un partenariat pour une durée de trois ans.L’objectif à travers cette collaboration ? Offrir aux startups de la province un accès privilégié à l’expertise et aux vastes réseaux d’affaires de Fasken et du CAMP et leur assurer un accompagnement de pointe en matière de droit des affaires.Situé dans dans la ville de Québec, le CAMP offre l’accès à des programmes d’accélération et d’incubation et à des activités de perfectionnement et de réseautage.« Compte tenu de notre grande expertise dans le domaine des technologies émergentes, on se disait que c’était cohérent de devenir partenaire », explique, associée en droit des affaires chez Fasken.À travers cette collaboration, les équipes de Fasken vont développer des liens avec les participants et offrir des conférences. Des conseils juridiques pourront également être donnés à certaines occasions, précise Anne-Marie Naud.Ce sont essentiellement les avocats en droit des affaires mais aussi en propriété intellectuelle et en droit du travail qui vont intervenir. Le groupe de pratique consacré aux sociétés émergentes va aussi être fortement impliqué dans ce partenariat.Pour l’occasion, un portail baptisé VIAFASKEN permettra aux participants d’émettre des actions, de documenter les transferts de propriété intellectuelle ou encore d’embaucher des employés.« L’idée est de participer à la croissance de ces sociétés émergentes et de les aider pour les financements », confie Anne-Marie Naud.Et celle-ci de conclure « Ce sont des entrepreneurs qui n’ont pour le moment pas les moyens de payer nos honoraires mais ça nous tient à cœur de les encourager. Au final, sur le long terme, on essaie vraiment de bâtir des relations d’affaires et des liens de confiance ».