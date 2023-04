Etienne Gabrysz-Forget s’est éteint... Source: Morency Avocats

Le jeune avocats’est éteint.Ce jeune avocat, admis au barreau du Québec en 2017, exerçait en litige chez Morency Avocats. Il avait rejoint le cabinet il y a un an. Il concentrait sa pratique en litige civil et commercial, et en droit de la construction.Auparavant, Me Etienne Gabrysz-Forget a successivement exercé chez Cain Lamarre à Val d’Or, chez Robinson Sheppard Shapiro et chez Robillard Avocats.Avant d'entamer sa carrière d’avocat, Me Etienne Gabrysz-Forget a travaillé durant deux ans au Sénat du Canada, à titre de conseiller aux affaires parlementaires, auprès de la sénatriceLe défunt était coprésident de la section de droit administratif et constitutionnel et droit de la personne au sein de la division du Québec de l’Association du Barreau Canadien (ABC). Il était membre du Jeune Barreau de Montréal.Me Etienne Gabrysz-Forget détenait un baccalauréat en droit et un baccalauréat en économie et politique de l'université de Montréal.« Etienne était aimé de tous. Une personne formidable, honnête, drôle et charismatique. Il était passionné et destiné à un bel avenir. Généreux, toujours disponible et serviable pour son entourage, il nous laisse tous de très beaux souvenirs », salue sa famille dans l’avis de décès.Etienne Gabrysz-Forget laisse dans le deuil sa mère et sa sœur.