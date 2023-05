Sources: www.harvey.ai et Shutterstock

La firme d’intelligence artificielle (IA) Harvey, spécialisée dans le domaine juridique, n’est pas un joueur de l’IA parmi d’autres.Harvey vient de parvenir à lever 21 millions de dollars. Le tour de table dirigé par Sequoia Capital a réuni notamment OpenAI Startup Fund, les fonds de capital de risque Conviction et SV Angel, ainsi que Elad Gil. Ce dernier est connu pour être le plus grand investisseur individuel en capital-risque de la Silicon Valley.Et ce n’est pas tout! La liste d’attente de Harvey compte plus de 15 000 cabinets d’avocats qui rêvent d’utiliser cette IA, rapporte Reuters.Pourquoi un tel attrait ? Harvey élabore des modèles de langage personnalisés pour les cabinets d’avocats. Et cette IA fait ses preuves auprès des plus grands joueurs mondiaux.Le cabinet international Allen & Overy a équipé ses 3 500 avocats de cette technologie.Harvey a également conclu un partenariat avec PwC, qui s’est assuré l’exclusivité de son usage parmi les quatre grands cabinets d’audit et de conseil. En dotant 4 000 de ses professionnels, PwC entend aider ainsi ses clients à rationaliser davantage leurs processus juridiques internes.« Il s'agit d'une course à l'armement, et vous ne voulez pas être le dernier cabinet d'avocats à disposer de ces outils », explique Daniel Tobey, président de la pratique d'IA de DLA Piper, le plus grand cabinet d’avocats au monde, cité par Reuters. « Il est très facile de devenir un dinosaure de nos jours ».