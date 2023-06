Me Sylvain Toupin. Source: Langlois

Mea récemment rejoint Langlois Avocats en droit du travail. Il pratiquait depuis plus de 12 ans au sein du cabinet Cain Lamarre.« J’ai décidé de quitter Cain Lamarre pour des enjeux d’ordre administratif. On ne s’est pas quitté en de mauvais termes, ils voulaient même que je reste au bureau ! Mais puisque je suis en fin de carrière, je voulais trouver un cabinet où je pouvais faire une transition de clientèle harmonieuse et c’est ce que Langlois a pu m’apporter », raconte-t-il.Selon le cabinet, Sylvain Toupin « est un avocat chevronné comptant plus de 35 ans d’expérience ».Il représente les intérêts de nombreux employeurs dans divers secteurs d’activité, dont les services ambulanciers, l’alimentation, les centres de distribution, ainsi que les centres de médecine dentaire et vétérinaire.« J’apporte certainement une connaissance du milieu ambulancier, un domaine d’activité dans lequel Langlois n’est pas du tout présent. C’est un domaine assez niché où peu de joueurs se retrouvent », dit-il.Pour Sylvain Toupin, il était important que son nouveau cabinet ait des bureaux à Québec et à Montréal. « Ça me prenait un cabinet qui avait des assises à Québec puisque la majorité de ma clientèle se retrouve là-bas et parce que je plaide souvent dans cette ville », soutient-il.Après avoir passé plus de 12 ans chez Cain Lamarre, Me Toupin admet que son intégration chez Langlois se fait à merveille.« Bien honnêtement, je n’étais pas malheureux chez Cain Lamarre. Chez Langlois, on me donne tous les outils nécessaires pour faire une bonne transition et pour travailler adéquatement avec ma clientèle », mentionne-t-il.Avant de rejoindre Langlois, ce Barreau 1986 a travaillé pendant 15 ans chez Denis & Comtois puis pendant neuf ans chez Denis & Toupin.Cet avocat détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. En dehors du droit, il a pratiqué la course automobile de 2003 à 2019. « Je dirais que ç'a toujours été quelque chose qui m’a distingué comme avocat ! », conclut-il en riant.