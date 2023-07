Dominique Gobeil est décédée... Source: Facebook

s’est éteinte à l’âge de 27 ans à la Maison de soins palliatifs du Saguenay.Elle avait obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval, et travaillait au ministère de la Justice en tant que stagiaire, mais elle n’avait pas encore été admise au barreau.Pourtant, Dominique Gobeil avait déjà fait preuve d’un talent indéniable dans le domaine juridique.Après un DEC en Art et technologie des médias au cégep de Jonquière, Dominique Gobeil travaille comme journaliste surnuméraire, d’abord au journal Le Quotidien de Saguenay, puis au journal Le Soleil.Parallèlement à son travail de journaliste, elle mène des études de droit à l’Université Laval, où elle réussit un certificat en droit avant d’empocher son baccalauréat en droit en 2021.Dominique Gobeil fait preuve d’une grande activité durant ses études. Elle s’implique comme mentore au Centre de soutien des étudiants au baccalauréat en droit, avant d’être nommée auxiliaire d’enseignement de premier cycle.À ce poste, elle contribue à adapter les cours en mode virtuel en pleine pandémie. Elle agit aussi comme webmestre pour des cours à distance et elle assure le lien entre l’enseignant et les étudiants éloignés. « Dominique brillait par son implication étudiante », salue la faculté de droit de l’Université Laval, sur son site.Dominique Gobeil a également été la rédactrice en chef du journal Le Verdict, le média des étudiants de la faculté de droit de l’Université Laval.Son travail a été remarqué rapidement. En juillet 2022, Dominique Gobeil reçoit le prix du jury décerné par le CMLA (Canadian Media Lawyers Association) et par l’organisme AdIDEM (Advocates in Defense of Expression in the Media) pour ses travaux de recherche universitaire portant sur la liberté de la presse et l’intervention étatique, supervisés par, professeur à la faculté de droit de l’Université Laval.Une fois son baccalauréat en poche, elle suit les cours de l’École du barreau en 2022, avant d’entrer au ministère de la Justice pour son stage final qui devait lui donner accès au Tableau de l’ordre.Sur la page de l’avis de décès,, journaliste au Quotidien, se rappelle que « dès son arrivée au journal, j’ai pu compter sur son dynamisme et son intelligence. Dominique était vraiment une fille fantastique que j’appelais affectueusement la p’tite Gobeil. Elle me répondait par son beau sourire. » Il ajoute : « Lorsqu’elle avait décidé de quitter le journal pour aller étudier en droit, j’étais déçu de la perdre, mais j’étais content qu’elle décide d’exploiter au maximum ses talents. »L’avocatelui rend hommage : « j’ai eu la chance d’étudier avec Dominique au baccalauréat en droit. Elle était une camarade de classe bienveillante et appréciée de tous, en plus d’être une brillante juriste et journaliste. »La Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), dont font partie Le Quotidien et Le Soleil, salue la défunte : « au fil des ans, Dominique a su se démarquer par sa gentillesse, son professionnalisme et son efficacité, relevant haut la main les défis qui lui ont été confiés. Elle laisse chez ses collègues le souvenir d’une jeune femme brillante, travaillante et compétente. »Dominique Gobeil laisse dans le deuil son conjoint, l’avocat Me, ses parentset, ainsi que ses sœurset son frère