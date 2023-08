Charles-Henri Rioux n’est plus… Source: BDL Notaires

L’ex-notaires’est éteint à l’âge de 85 ans.Il a été inscrit au tableau de l’ordre de la Chambre des notaires du Québec le 26 mai 1965.Charles-Henri Rioux aura pratiqué durant plus d’un demi-siècle dans la région de Hull, en Outaouais.En 2014, il accueille en stage de notariat, qui deviendra son associée au sein de l’étude Rioux et Coulombe à Gatineau.Cinq ans plus tard, l’étude des deux notaires est acquise par BDL Notaires, qui souligne alors « la carrière remarquable de Me Charles-Henri Rioux, un notaire d’exception qui a plus de 50 ans de pratique notariale en Outaouais ».Lors de l’acquisition, BDL Notaires saluait la carrière de Charles-Henri Rioux, décrit comme « un notaire engagé et empathique qui consacre tout le temps nécessaire à ses clients pour leur fournir des solutions adaptées à leurs besoins ».Au cours de sa carrière, Charles-Henri Rioux a rédigé plus de 48 000 contrats, faisant preuve de compassion et de compréhension, relate l’avis de décès.Charles-Henri Rioux a également partagé son expérience et son expertise comme professeur à la faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa.Charles-Henri Rioux laisse dans le deuil son épouse Paulette, son fils Frédéric et ses deux petits-enfants, ainsi que sa sœur Béatrice.