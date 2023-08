Jacques-Yvan Morin. Source: Wikipédia

L’ancien juristes’est éteint à l’âge de 92 ans.Avocat de formation, Jacques-Yvan Morin s’est consacré à l’enseignement du droit et à la politique.Durant sa jeunesse, il a étudié à l’Université de Montréal, à McGill, à Cambridge et à Harvard. Il a créé en 1952 le McGill Law Journal et en est devenu le premier rédacteur en chef.En 1953, il est admis au Barreau du Québec puis exerce la profession d’avocat pendant plusieurs années.De 1958 à 1973, il devient professeur en droit international public et en droit constitutionnel à l’Université de Montréal. Il a été président de l'Association des professeurs en 1967 et membre de la Cour internationale d'arbitrage de La Haye de 1964 à 1968.Me Morin a également été président des États généraux du Canada français de 1965 à 1969 et président de la section montréalaise de l'Association de droit international de 1970 à 1972.En 1973, il quitte le monde universitaire pour faire carrière en politique. Il devient alors ministre et vice-premier ministre dans le gouvernement deEn 1984, il choisit de revenir dans l’univers académique. Il devient alors professeur émérite de droit en 1997 et quitte la Faculté en 2000.Durant la même année, il reçoit le prix Droits et liberté de la Commission des droits de la personne du Québec. Un an plus tard, il est nommé Grand officier de l’Ordre du Québec par le premier ministreIl a écrit de nombreux essais sur le droit, dont « La Constitution québécoise », co-rédigé avecetLes funérailles de Jacques-Yvan Morin auront lieu le mercredi 30 août à 12h, à l’église Saint-Viateur d’Outremont.Il laisse dans le deuil son épouse, son fils, sa sœur, ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants.