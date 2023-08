Me Stephan Beaudin de dos, aux côtés de Pierre Dion, qui avait lancé plusieurs doigts d’honneur et insultes au représentant du «Journal de Montréal», en février 2022.. Source:Archives/ MédiaQMI inc.

, avocat criminaliste, est radié pour une période de quatre semaines à compter du 4 août 2023 pour avoir tenu des propos inappropriés envers le tribunal.Le 9 février 2022, alors qu’il défendait son client, accusé d’avoir fait des menaces de mort envers, Me Beaudin ne s’est pas retenu en disant ce qu’il pensait de la magistrature, du pouvoir exécutif et des procureurs du DPCP.« J’ai travaillé avec des ministres en début de carrière qui disaient: “ Les juges, c’est nos putes.” C’est de même qu’ils traitent les juges au niveau des ministres »;« C’est là qu’on est rendus au Québec. Réveillez-vous. On est rendu que l'appareil judiciaire est manipulé pour museler les individus qui disent la vérité ».« Je le sais que vous le mettrez pas dans votre jugement parce que...regardez. Vous êtes quand même... vous avez une indépendance judiciaire... mais vous faites partie du système », a dit l’avocat en pleine audience.Il a même menacé de se retirer du barreau si son client était reconnu coupable:« Écoutez, si vous décidez que ça c’est une menace de mort, là, je pense que je vais remettre ma carte du Barreau, puis je vais arrêter de pratiquer. Je suis rendu là, là. Ça a plus d’allure, là, qu’est-ce qui se passe devant les tribunaux au Québec en ce moment », a-t-il mentionné.L’avocat a aussi ajouté que le système « n’avait pas assez de couilles comparativement à son client » nommé ici bas par la lettre D.« C’est des pas de couilles ce monde-là, (D) a des couilles, (D) il assume... il se fait accuser par un système qui n’a pas de couilles ... (D) il en a des couilles …(D) a maintenu sa version contrairement aux 2 clowns qu’on a vu dans les jugements qu’on avait ici ».Dans une lettre au syndic du Barreau, le jugeaffirme qu’en 35 ans de carrière, il n’a jamais entendu un membre du Barreau « faire autant de remarques désobligeantes et choquantes lors d’une même audition ».Dans un courriel daté du 11 octobre 2022, Stephan Beaudin mentionne qu’il n’a pas été impoli, grossier ou « menaçant envers le juge ou le journaliste » et qu’il n’a pas « manqué de courtoisie à leur égard ».Il soutient que, comme avocat, la possibilité de critiquer les organes exécutifs et législatifs est « essentielle et qu’il s’agit normalement de la raison d’existence d’un tribunal ».Le 29 mars 2023, Me Beaudin envoie un courriel destiné au juge Lépine. Dans le document intitulé « Lettre d’excuses corrigé » on peut lire:« La présente lettre a pour but de présenter mes excuses au juge Lépine. (...) Veuillez cependant considérer que je n'ai jamais été clairement ou systématiquement été impoli et non respectueux envers le magistrat ou le système judiciaire, mais que j' ai éprouvé des doutes sur l'organe exécutif et de sa mauvaise foi occasionnelle envers la Justice. Cependant, je dois admettre que les mots exprimés étaient mal choisis et certaines idées émises n'avaient pas leur place dans une salle de Cour ».Le 30 mars 2023, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a reconnu coupable Stephan Beaudin pour avoir commis une infraction à Saint-Jérôme le 9 février 2022.Il aurait manqué à son devoir de servir la justice, de soutenir l’autorité des tribunaux, de nepas agir de manière à porter préjudice à l’administration de la justice et d’être courtois et respectueux envers le tribunal, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 111 du Code de déontologie des avocats.L’avocat représentant Stephan Beaudin, Me, n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.Droit-Inc a aussi tenté de rejoindre Stephan Beaudin, en vain.