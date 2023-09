Fiona Trevelyan Hornblowe. Source: LinkedIn

Une nouvelle étude démontre qu’il y a un taux d’emploi élevé chez les récents diplômés en droit, apprend-on dans le Canadian Lawyer. L’étude révèle toutefois que les jeunes juristes sont la plupart du temps confrontés à des problèmes de santé mentale.L'enquête « Law School Alumni Employment and Satisfaction », menée par la Fondation NALP, a sondé plus de 363 avocats qui ont obtenu leur diplôme en droit en 2019, au Canada.Les résultats démontrent que la promotion 2019 a été mobile. Plus de 70% des répondants ont déclaré avoir occupé deux postes ou plus depuis l’obtention de leur diplôme. 14% d’entre eux ont déclaré être activement à la recherche d’un nouvel emploi.Dans l’ensemble, environ 97% des personnes interrogées avaient un emploi dans le domaine du droit.L’étude révèle également que les jeunes diplômés sont plus enclins à changer d”emploi. En tête des causes de changement de poste figurent les meilleures rémunérations, qui ont été invoquées par 54 % des personnes interrogées.Les préoccupations relatives à l'aptitude à occuper l'ancien poste sont à l'origine de 41 % des réponses et le désir d'avoir des mentors est à l'origine de 40 % des réponses.Les diplômés en droit sont également préoccupés par la culture organisationnelle ainsi que par la manière dont l'entreprise les positionne et les soutient dans leur évolution de carrière.Selon, présidente-directrice générale de la Fondation Nalp, environ 38% des jeunes juristes éprouvent une satisfaction professionnelle en tant que membres de la profession juridique.Cependant, avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19, plusieurs jeunes diplômés ont souffert de troubles de santé mentale.Environ 55% d’entre eux ont déclaré que la pandémie avait eu un impact négatif sur leur santé mentale. Plus de 61% des étudiants de la promotion 2018 ont signalé l’impact négatif que la COVID-19 a eu sur leur bien-être.L’impact négatif de la pandémie sur la santé mentale a été ressenti plus fortement par les femmes que par les hommes.