Tamara Lich, au centre, arrive avec son avocat Lawrence Greenspon, à gauche, pour son procès au palais de justice d'Ottawa, le mardi 5 septembre 2023. Source: Radio-Canada / La Presse canadienne / Justin Tang

Les avocats qui défendent deux des principaux organisateurs du convoi des camionneurs devraient présenter, lundi, leurs arguments pour empêcher neuf résidents et représentants d'entreprises d'Ottawa de se présenter à la barre.etsont jugés pour des accusations criminelles liées à leur rôle dans la manifestation qui a bloqué les rues du centre-ville d'Ottawa pendant des semaines, l'année dernière, quand de nombreuses personnes manifestaient contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19.Pour cette deuxième semaine de leur procès, la Couronne prévoit appeler cinq résidents d'Ottawa comme témoins dans cette affaire, dont, qui a intenté un recours collectif contre les organisateurs au nom des personnes qui vivent et travaillent au centre-ville de la capitale fédérale.La Couronne entend également appeler le propriétaire d'une boutique de vêtements pour femmes, ainsi que les employés du Centre national des Arts, de l'hôtel Fairmont Château Laurier et de l'opérateur local de transport en commun.L'avocat de Mme Lich,, a fait savoir qu'il soutiendrait, lundi après-midi, que ces témoins ne devraient pas être autorisés à témoigner.Mme Lich et M. Barber ont déjà déposé des aveux signés auprès du tribunal, reconnaissant que la manifestation avait perturbé les transports en commun ainsi que l'utilisation et la jouissance licites des propriétés et des entreprises.