Philippe Bazinet, Émilie Grégoire, Heidi Langlois, Audrey Phan, Heting Xu et Farah Yahia. Sources: Therrien Couture Joli-Coeur et LinkedIn

Le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur accueille dans son équipe six nouveaux avocats récemment assermentés.« Nous sommes certains que cette nouvelle étape dans leur parcours chez TCJ sera une expérience riche et bénéfique, autant pour eux que pour l’organisation et sa clientèle », mentionnent-ils sur LinkedIn.est avocat en droit civil et en litige. Le cabinet l’apprécie pour sa « persévérance, son esprit critique et son travail d’équipe ».Avant de rejoindre TCJ, Me Bazinet a été étudiant en droit chez Sterrett Law, coordonnateur de projets pour Burovision, coordonnateur pour Les Fromages Latino et stagiaire en droit pour Signature on the Saint Lawrence.Au fil de son parcours universitaire, l’avocat a eu l’opportunité d’étudier à l’étranger pour une durée de cinq ans. Cette expérience lui a permis de développer son sens du raisonnement, son anglais et sa capacité d’adaptation.Philippe Bazinet détient un baccalauréat en justice criminelle de la Norwich University et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.passe d’étudiante en droit, à stagiaire puis avocate chez Therrien Couture Joli-Coeur.Avant de rejoindre le cabinet, Me Grégoire a travaillé comme étudiante bénévole pour le Bureau d'information juridique et comme étudiante en droit pour Pro Bono Students Canada. Dans le cadre de ce dernier mandat, elle a rédigé plusieurs articles pour une importante organisation de défense des droits de la personne.Durant ses études, elle a été cofondatrice et vice-présidente aux communications et marketing du Comité du droit de la santé de son université.Émilie Grégoire détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.est avocate en droit des affaires. Durant son stage chez TCJ, elle a soutenu les professionnels en droit de la place d’affaires de Brossard. Elle est appréciée pour « son écoute, son souci du détail et sa bonne humeur ».Avant de rejoindre le cabinet, Me Langlois a été assistante de recherche pour le professeur Patrice Deslauriers à l’Université de Montréal et adjointe juridique réserviste chez Lavery.Durant ses études, elle s’est impliqué dans de nombreuses cliniques juridiques, lui permettant d’aiguiser des habiletés de recherche juridique et de vulgarisation.Heidi Langlois détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.passe d’étudiante en droit à stagiaire puis avocate chez Therrien Couture Joli-Coeur.Durant son stage, Me Phan a soutenu les professionnels en droit de la place d’affaires de Laval et a développé ses aptitudes en recherche juridique, en rédaction de projets de documents juridiques et en représentation devant les tribunaux.Pendant ses études, l’avocate s’est impliquée dans un comité en droit de la famille et a été bénévole pour le Centre de Justice de proximité du Grand Montréal. Elle a également fait partie de l’équipe universitaire pour un concours de plaidoirie en droit criminel, la Coupe Guy-Guérin.Me Phan détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est avocate en litige civil. Elle pratique également en droit des technologies et gouvernance de l’information.Avant de rejoindre TCJ, elle a travaillé comme coordinatrice adjointe du YMCA Québec, stagiaire chez Bélanger Brunet Avocats et auxiliaire de recherche pour le professeur Han-Ru Zhou.Dans le cadre de sa pratique, elle offre des séances de formation, conseille et accompagne des clients dans la gestion et la sécurité des données, afin de se conformer notamment aux dispositions des lois relatives à la protection des renseignements personnels.Heting Xu détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est avocate en litige.Durant son stage chez TCJ, elle a soutenu les professionnels en droit de la place d’affaires de Montréal.Pendant ses études, elle a complété un stage en milieu communautaire au sein d’un organisme à but non lucratif où elle a offert de l’information juridique concernant le logement et l’aide à une clientèle variée.Elle a aussi fait partie de l’exécutif de deux comités étudiants de son université en débats et en droit politique. Selon le cabinet, « ses expériences lui ont permis de développer des compétences essentielles pour démarrer son parcours professionnel de juriste ».Elle est appréciée pour « son sens de l’initiative, sa rigueur et sa curiosité intellectuelle ».Farah Yahia détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.