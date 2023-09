Source: Shutterstock

La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 octobre prochains. Il s’agit de la 41ᵉ édition. Des bénévoles sont ainsi recherchés pour répondre aux questions de la population.Le Jeune Barreau de Montréal précise qu’il peut s’agir de situations reliées à la famille, à la consommation de biens, au travail, à la gestion d’une succession, aux conflits entre voisins, au droit pénal et criminel, etc.Rappelons qu’il s’agit d’une occasion d’avoir accès gratuitement à un avocat ou à un notaire pour s’informer sur ses droits et ses obligations.Il est possible, pour les professionnels du droit, de s’inscrire jusqu’au 13 octobre, et ceux qui ne sont pas disponibles cette fin de semaine d’octobre peuvent tout de même s’inscrire pour prendre des rappels de citoyens.Les citoyens pourront appeler dès 9h au numéro 1 844-779-6232, uniquement les 21 et 22 octobre.