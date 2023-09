Jacques Forest, Luc April, Michel Carrier et Michel Maltais sont décédés... Sources: Dignity Memorial, Coopérative funéraire du Grand Montréal, Complexe funéraire J.D.Garneau et De La Durantaye

Le notaires’est éteint à l’âge de 84 ans.Le plus jeune d’une fratrie de 13, Jacques Forest est décrit dans l’avis de décès comme « une personne d’une grande générosité, humble, qui pensait toujours aux autres et qui dispensait la joie autour de lui. Il était un mari, un père et un grand-père exceptionnel occupant une grande place dans le cœur de tous ceux qui l’entouraient. »Jacques Forest laisse dans le deuil son épouse, leur fils et ses deux petits-enfants.Meest décédé à l’âge de 78 ans.Il était retraité de l’études de notaires Tardif April Marchand et Jodoin, qui est établie depuis plus de 50 ans dans le Vieux-Longueuil.Luc April laisse dans le deuil sa conjointe, ses deux enfants, les trois enfants de sa conjointe, et ses sept petits-enfants.Mes’est éteint à l’âge de 77 ans, alors qu’il était à la retraite après une carrière menée à Trois-Rivières.Michel Carrier laisse dans le deuil son épouse, ses quatre enfants et ses sept petits-enfants.Mes’est éteint à l’âge de 74 ans.Originaire de Saint-Aimé-des-Lacs, près de La Malbaie, Michel Maltais laisse dans le deuil sa compagne, leurs trois enfants et cinq petits-enfants.