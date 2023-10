Serge Bastarache. Source: Coop funéraire de la Mauricie

L’avocat Mes’est éteint à l’âge de 64 ans.Assermenté en 1983, c’est en partenariat avec son frère que Me Serge Bastarache a mené la plus grande partie de sa carrière, lui qui dédiait sa pratique au droit commercial, au droit des affaires, et au litige civil en immobilier.En 1988, Me Serge Bastarache et son frère, Me, ont créé leur propre cabinet à Blainville. Le cabinet Bastarache Avocats est spécialisé en droit corporatif et des affaires, litige civil et commercial, droit de la construction et droit de la famille, notamment.Me Serge Bastarache laisse dans le deuil sa conjointe, ses parents et ses deux frères.