Le 11 octobre 2023, le Barreau de Montréal a publié un message de « soutien indéfectible » aux membres qui ont des proches affectés par les violences en Israël , sans consulter ses membres et sans glisser le moindre mot sur les meurtres des civils palestiniens commis par les forces armées israéliennes.En tant que membres du Barreau de Montréal et stagiaires inscrits à ce barreau de section, nous, les soussignés, nous dissocions publiquement de ce message à sens unique.Le gouvernement israélien et ses visées sionistes et expansionnistes rejette une solution pacifique et démocratique qui inclurait la création immédiate d’un État palestinien comprenant les terres occupées par Israël depuis 1967, y compris la Cisjordanie et Gaza, avec la capitale à Jérusalem-Est, et incluant le droit au retour des Palestiniens en exil, comme le prévoient de nombreuses résolutions de l’ONU, notamment la résolution 242.Au lieu de tout cela, Israël a forcé les Palestiniens à vivre dans l’enclave murée de Gaza, a saisi des terres palestiniennes, et les Palestiniens ont été expulsés de leurs foyers par la police, l’armée et des groupes de colons israéliens.Les Palestiniens sont régulièrement tués par la police et les militaires, incarcérés et torturés, et ce sous la supervision des gouvernements israéliens successifs et grâce au soutien inconditionnel des États-Unis, du Canada et de l’Union européenne. Ces politiques israéliennes constituent une forme d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien, et cela, en flagrante violation du droit international, dont les Conventions de Genève.Nous ne nous reconnaissons ni dans l’idéologie ni dans les méthodes du Hamas. Cependant, nous comprenons que son appui populaire résulte de décennies de colonisation, d’invasion, d’occupation et de blocus sionistes avec l’appui tacite des gouvernements occidentaux, et de l’échec manifeste des Accords d’Oslo.Les Nations unies et les peuples du monde doivent exiger un cessez-le-feu immédiat, un arrêt définitif des politiques d’apartheid d’Israël et des pourparlers débouchant sur la mise en œuvre effective de la résolution 242 de l’ONU, entre autres, ainsi que sur la création d’un État palestinien.Le Barreau de Montréal doit tenir compte des règles de droit international, et consulter ses membres, avant de prendre position en faveur d’une partie – ici, le gouvernement israélien – qui viole les droits fondamentaux d’un peuple entier.Manuel JohnsonYalda Machouf KhadirAndrée BourbeauNora DenmatiMay ChiuRichard-Alexandre LanielAlia ChakridiMaxwell SilvermanÉlise Boivin-ComtoisMyriam ChakirSara ArsenaultDaniel Crespo VillarrealDilan DamlaEtienne PoitrasLouis-Simon BesnerFranccesca CancinoAnnik LafrenièreMark PhillipsRamla Ben FrajClaudia Valcarcel AcurioMalika Djender