Me Guy Bélisle n’est plus… Source: Ville de St-Eustache

Mes’est éteint à l’âge de 86 ans.Guy Bélisle était devenu notaire en 1963. Il a exercé durant 50 ans dans sa ville natale de Saint-Eustache, commençant à réduire son activité professionnelle à l’âge de 76 ans.Outre le notariat, Guy Bélisle s’était engagé dans la vie municipale en devenant le maire de Saint-Eustache durant plus de vingt ans, entre 1967 et 1988. Il a également exercé les fonctions de préfet de la MRC de Deux-Montagnes durant sept années.Le maire Bélisle avait été un des principaux architectes de la fusion de la Ville de St-Eustache et de la Paroisse de St-Eustache en 1972.« Fin diplomate et habile négociateur, il a su apporter des solutions aux délicats problèmes qui se posaient alors, et favoriser ainsi un maillage harmonieux, au bénéfice de tous. Le reste appartient à l’histoire », salue, le maire de Saint-Eustache, sur le site de la municipalité.« Si Saint-Eustache a pu devenir le pôle institutionnel, économique et culturel d’importance qu’il est aujourd’hui dans la région des Basses-Laurentides, c’est en grande partie grâce au travail acharné de ce maire visionnaire. Grand travailleur, homme affable et bienveillant, Guy Bélisle laisse à ses concitoyens et concitoyennes un legs immense, et c’est avec émotion et reconnaissance que tous les Eustachois et Eustachoises se souviendront de lui. »Le maire Bélisle avait doté Saint-Eustache d’une bibliothèque, qui porte désormais son nom.Guy Bélisle laisse dans le deuil sa conjointe, ses trois enfants et ses cinq petits-enfants.