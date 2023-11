Frédéric Madore Nadeau. Source: KRB

est maintenant sociétaire au sein du cabinet KRB.Sa pratique se concentre principalement sur les fusions et acquisitions, la restructuration d’entreprises et le droit corporatif.Dans ses fonctions, il a été impliqué dans une grande variété de transactions impliquant l’achat et la vente d’entreprises et la négociation de divers accords commerciaux. Il a aussi aidé régulièrement ses clients dans toutes les étapes du développement de leurs entreprises.« Pragmatique et stratégique, Frédéric Madore Nadeau est fier de sa capacité à fournir des services de qualité à forte valeur ajoutée, tout en tenant compte des questions humaines qui influencent les relations commerciales », mentionne le cabinet sur son site Web.Avant de rejoindre KRB, Me Madore Nadeau a travaillé comme étudiant en droit au Tribunal administratif du Québec et au Ministère de la Justice. Il a aussi été stagiaire puis avocat chez DS Avocats.Tout au long de sa carrière, il a représenté des clients devant diverses instances, y compris des tribunaux d’appel, et les a accompagnés à toutes les étapes du contentieux.Durant ses études, il a participé à la délégation pour la Simulation des Nations Unies de l’Université Laval. Il a aussi été bénévole pour pour le Bureau d’information juridique de son université ainsi que pour le Projet Pro Bono « Projet-Écoles » visant la prévention de la cybercriminalité dans les écoles secondaires.Il a aussi effectué quelques stages à la Cour supérieure.Le Barreau 2020 détient un baccalauréat en génie mécanique et un baccalauréat en droit de l’Université Laval.