Jean Tessier. Source: LinkedIn

David Tordjman. Source: De Grandpré Chait

Natalie Goulard. Source: LinkedIn

Eva Langrais. Source: LinkedIn

Droit-inc passe en revue les récentes nominations au sein des cabinets québécois.est maintenant associé chez Bennett Jones, à Montréal. Il est un conseiller reconnu en fusions et acquisitions, en placements privés et en finance d’entreprise « qui fournit des renseignements complets à l’appui des objectifs d’affaires de son client ».« Je suis ravi de rejoindre le groupe de droit des affaires de Bennett Jones alors que nous élargissons et offrons un nouveau niveau de service aux clients en fusions et acquisitions, en placements privés et en financement d’entreprises au Québec », dit-il sur le site Web du cabinet.Avant de rejoindre Bennett Jones, Me Tessier a travaillé comme avocat chez Lavery, de Billy puis chez Blake, Cassels & Graydon pendant 10 ans à titre d’avocat et quatre ans à titre d’associé.Le Barreau 2009 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.a œuvré en droit de la famille et disciplines connexes pendant la majorité de sa carrière et a été exposé à toutes ses facettes, notamment dans des dossiers de divorce avec des enjeux financiers d’envergure et des questions juridiques complexes.Avant de rejoindre De Grandpré Chait, il a travaillé comme stagiaire chez Oiknine & Associés, comme assistant légal chez Oiknine & Associés puis comme auxiliaire juridique pour la Ville de Hampstead.Il a également été avocat chez GWBR et chez Spunt & Carin.Le Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est maintenant associée chez KMPG cabinet juridique.« Je suis fière d'annoncer ma nomination comme associée chez KPMG Cabinet juridique et heureuse de pouvoir représenter au mieux les intérêts de nos clients grâce à l'expérience transversale de nos équipes et du cabinet en matière de fiscalité », dit-elle sur LinkedIn.Avant de rejoindre le cabinet, Me Goulard a travaillé comme avocate chez Ogilvy Renault, au ministère de la Justice puis comme associée en litige fiscal chez BLG.La Barreau 2018 détient un baccalauréat ès arts en psychologie et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.est maintenant avocate en litige et règlement des différends chez McMillan. Elle axe principalement sa pratique sur la responsabilité du fait des produits, le litige commercial et le litige immobilier.Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé comme stagiaire chez Cabinet Langrais SAS puis comme directrice du développement des affaires à la Clinique d’information juridique Compass.Durant ses études, Me Langrais a eu l’occasion de travailler à la Revue de droit de McGill, d’abord à titre de rédactrice junior, puis de rédactrice en chef adjointe.Eva Langrais est titulaire d’un Juris Doctor, d’un baccalauréat en droit civil et d’un baccalauréat ès arts spécialisé en philosophie de l’Université McGill. Elle a travaillé chez McMillan à titre d’étudiante d’été, puis de stagiaire en droit.