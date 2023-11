Jeremy Tseng. Source: Langlois

rejoint le groupe droit des affaires du cabinet Langlois à titre d’associé.Il bénéficie d’une solide expertise en matière de transactions internationales acquise au Québec et à l’étranger, notamment en Asie.Jeremy Tseng accompagne une clientèle internationale composée principalement de fonds de capital-investissement privés et d’investisseurs privés.L’associé agit régulièrement dans le cadre de fusions et d’acquisitions privées et de financement lorsqu’il est question de concilier des questions juridiques transpacifiques et des différences culturelles dans un contexte d’affaires.Avant de rejoindre le cabinet, il travaillait à son propre compte.La recrue de Langlois est également active au sein de la communauté asiatique du Québec, et s’investit aussi dans plusieurs organismes d’envergure mondiale, tels que la Global Federation of Chinese Women, Fo Go Shan et la Fondation de Tzu-Chi.Il est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa.