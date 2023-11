Source: Courtoisie

Me Caroline Biron de Blakes et Me Alexandre Forest de Gowling. Source: LinkedIn

C’est dans le cadre de la Semaine nationale de l’éducation juridique, le 16 novembre dernier, que s’est tenue la soirée-bénéfice d’Éducaloi, première étape marquante de sa campagne de financement 2023-2025.Droit-inc s’est d’ailleurs récemment entretenu à ce propos avec les deux coprésidents du cabinet d’honneur de cette campagne, Mede Blakes, et Mede Gowling. Ces derniers, entourés des autres membres du cabinet, s’affairent à amasser 500 000 dollars pour l’organisme, qui, à l’aube de ses 25 ans, compte mettre en œuvre 25 initiatives afin de démocratiser le droit au Québec. Celles-ci, et les informations sur la campagne de financement, sont détaillées ici Rappelons qu’ Éducaloi se dédie à la vulgarisation de l’information juridique du Québec en visant à la rendre plus accessible et compréhensible. L’organisme précise qu’à l’occasion de sa soirée-bénéfice, environ 230 personnes se sont déplacées au Théâtre Paradoxe.Le ministre de la Justice du Québec,, était présent et a rappelé l’importance de former les jeunes du secondaire aux questions juridiques qui les touchent.L’organisme souligne aussi la présence des honorables, juge à la Cour d’appel du Québec,, juge en chef de la Cour supérieure et, juge en chef de la Cour du Québec, qui ont évoqué la nécessité de l’accessibilité à une information juridique claire pour la population.La célébration du 25e anniversaire d’Éducaloi se déroulera le 27 février 2025.