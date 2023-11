Louise Le Bel Chevalier et Louise Caron. Sources: Dignité Mémorial et Coop funéraire des deux rives

L’ex-avocateest décédée à l’âge de 86 ans.Elle a été secrétaire de la Commission des valeurs mobilières, ainsi que membre du conseil d’administration du Port de Montréal.« J’ai connu Louise sur le plan professionnel dans deux activités bien distinctes… un grand professionnalisme, une recherche de solutions pragmatiques et toujours avec son grand rire… grand rire que j’ai partagé aussi lors de belles rencontres personnelles », salue l’avocate à la retraite Carmen Crépin, sur la page de l’avis de décès.Louise Le Bel Chevalier laisse dans le deuil sa nièce et ses deux neveux.L’ex-avocates’est éteinte à l’âge de 86 ans.Elle a été une des premières femmes diplômées en droit de l’Université Laval, obtenant son baccalauréat en 1963.Assermentée en 1965, Louise Caron a essentiellement pratiqué au sein du ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick.Louise Caron laisse dans le deuil ses deux sœurs et son frère.