Micheline Paradis n’est plus… Source: Fédération des Coop funéraires du Québec

L’ex-juges’est éteinte à l’âge de 76 ans.Admise au barreau en 1978, Micheline Paradis exerçait au sein du cabinet Morency Paradis Tremblay Lemieux et associés, à Alma.Par la suite, Me Paradis a été nommée juge de la Cour du Québec en 1996. Elle est alors affectée à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale ainsi qu'à la chambre de la jeunesse de Chicoutimi.Micheline Paradis laisse dans le deuil ses cinq frères et sœurs.