Me Paule Lafontaine. Photo : LinkedIn de Paule Lafontaine

Mes Ariane Bisaillon et Claude Marseille. Photos : Site Web de Blakes

Deux femmes lancent une action collective contre Intervet GesmbH, qui sont derrière le producteur de Bravecto, un médicament servant à contrer les tiques et les puces.Les demandeuses,et, estiment que leurs chiens, Willy et Snoopy ont été gravement affectés par la prise du médicament. Ce dernier, un teckel miniature, serait même décédé la journée même de la consommation du médicament.Les demandeuses sont représentées par les avocatsetdu cabinet Edinger & Associés, tandis que les entreprises défenderesses font appel aux avocatsetde Blakes.Dans la demande d’autorisation d’action collective, Jessica Gagnon explique que Snoopy était « son meilleur confident et son partenaire de vie ».Pour sa part, après avoir pris le médicament, Willy, un Poméranien, aurait commencé à avoir des problèmes de peau, de vomissements et de perte de poils.Dans les deux cas, un vétérinaire aurait conseillé la prise de Bravecto par les chiens à titre préventif, pour qu’ils n’aient pas de puces ou de tiques.Essentiellement, on reproche au producteur du médicament « de ne pas avoir mis le public adéquatement en garde contre plusieurs effets indésirables des fluraners, dont des troubles neurologiques et des effets anticoagulants », peut-on lire dans la requête obtenue par Droit-inc.Le dernier développement du dossier date du 6 novembre dernier, alors que l’honorablea entendu les demandes préliminaires des entreprises défenderesses.