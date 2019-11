Me Danick Potvin. Photo : LinkedIn de Danick Potvin

Les derniers mois de la vie professionnelle de Meont été chargés!Après avoir fait le saut du cabinet Guertin société d’avocats à Dunton Rainville, en septembre dernier, le juriste fait son entrée en tant que membre au Conseil de discipline du Barreau.Un nouveau mandat qui l’emballe particulièrement.« Je trouve que c'est une façon de contribuer au développement de notre ordre professionnel, explique l’avocat à Droit-inc. Je pratique depuis 19 ans en droit du travail, en litige civil et en droit administratif. L’objectif de ma contribution, c’est de faire profiter la profession de mon expérience. »En tant que membre du Conseil de discipline, Me Potvin aura à entendre les plaintes formulées à l’égard des avocats quant à des infractions à des lois ou des règlements du Barreau.Ensuite, il aura à se prononcer sur la culpabilité et la sanction à établir.Donner son opinion quant au sort professionnel d’avocats, dont la pratique est similaire à la sienne, ne doit pas être une tâche facile sur le plan émotionnel, non?« Je ne le vois pas de cette manière, tranche Me Potvin. On ne juge pas des avocats, mais leur façon de faire les choses. On juge évidemment un professionnel, mais en même temps, surtout par rapport aux choses qui se sont déroulées, aux faits. »Barreau 2000, Me Potvin s’implique déjà beaucoup, lui qui est président du comité de la justice participative du Barreau de St-François, président de la Corporation de Football de l’École secondaire du Triolet et administrateur de la Fondation pour les élèves de la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke.À travers une pratique extrêmement variée - Me Potvin est également médiateur et conseiller en relations industrielles - et toutes ses implications, on se demande où l’avocat trouvera les 20 à 50 heures qu’il doit consacrer au Conseil de discipline par année.« J’y vais un jour à la fois, il n’y a pas d’autres manières de voir les choses, se résout-il. Le désir qui m’anime chaque jour, c’est simplement le désir de bien faire. »Celui qui pratique à Montréal et Sherbrooke a étudié à l’Université Laval en droit civil, et à l’Université de Moncton en Common Law.Il a obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées en relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières et en plus d’étudier l’arbitrage civil et commercial, à l’Université de Sherbrooke.