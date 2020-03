Photos : Shutterstock et site Web de Dentons

Dentons a promis de se rendre en appel après qu’un jury de l’Ohio eut condamné la firme à verser 32,3 millions $US à une ancienne cliente pour faute professionnelle (malpractice).Cette histoire commence devant la U.S. International Trade Commission, en 2015, alors qu’un juge administratif disqualifie Dentons en tant que représentant de RevoLaze, refusant les arguments du cabinet soutenant que sa branche américaine était différente de sa branche canadienne, rapporte Law.com.La branche canadienne avait travaillé pour Gap, l'un des détaillants de denim que RevoLaze a poursuivi pour violation présumée d'un de ses brevets.Après la disqualification de Dentons, quelques mois plus tard, RevoLaze a déposé une poursuite qui s’est soldée par la décision du jury rendue le 13 février dernier.Dentons a toutefois adopté un ton de combat, soulignant que l’International Trade Commission avait par la suite annulé les conclusions du juge en droit administratif.« Nous allons faire appel. Le verdict était tout simplement faux. Tout comme notre position a été confirmée en appel par l’International Trade Commission, nous serons exonérés dans cette affaire », a déclaré dans un communiqué le cabinet d'avocats mondial.Au coeur de ce débat, on retrouve la légitimité du modèle polycentrique de Dentons (swiss verein), qui s’agrandit d’associations avec des cabinets locaux plutôt que par des fusions formelles.Aujourd’hui, Dentons compte plus de 10 000 avocats dans 75 pays. Les finances du cabinet sont séparées, alors que les stratégies et marques de commerce sont partagées.Contacté par Droit-inc, Dentons Canada a simplement référé aux commentaires de son pendant américain, ne voulant pas commenter davantage.