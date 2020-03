Alexandra Dionne-Charest et Doug Band. Photos : Site Web de Teneo et LinkedIn d'Alexandra Dionne-Charest

L’américaine Teneo a fait l’acquisition de Hatley affaires publiques en janvier. Du coup, Teneo a mis la main sur une équipe qui a 52 mandats d’inscrits au Registre des lobbyistes et crée une plate-forme pour étendre ses services au Québec.Les conseillers de Teneo, dont, la fille de, ont intégré une firme de consultation qui a le vent dans les voiles et des ressources financières imposantes.Teneo a été fondé en 2011 par, un conseiller politique de Bill Clinton qui a également joué un rôle clé dans la création de la fondation de l’ex-président des États-Unis.Le modèle d’affaires de Teneo est simple : c’est un “one-stop shop” pour tous les besoins en consultation. La firme offre des services conseils en communication et affaires publiques, en gestion, en finance et en gestion de risque.Et l’offre de toute évidence plaît aux grandes entreprises. L’an dernier Teneo a vendu la majorité de ses actions pour 700 millions de dollars US à la firme de placements privés CVC Capital.Teneo compte parmi ses clients Coca-Cola, IBM, plusieurs fonds souverains et le Royaume de l’Arabie Saoudite. Parmi les membres de son conseil consultatif ou retrouveet l’ancien premier ministre de Grande Bretagne