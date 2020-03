Mes Marie-Claude Michon et Nicolas Daneault Péloquin. Photos : Site Web de Trivium

Mesetse joignent à Trivium.Barreau 2003, Me Michon a passé le plus clair de sa carrière au sein de l’équipe de la Procureure générale du Québec, au sein du ministère de la Justice, de 2007 à son départ pour Trivium.Auparavant, elle a débuté sa carrière de juriste au sein du Comité international de la Croix-Rouge à titre de conseillère juridique, puis a été chargée de cours à l’Université de Sherbrooke en droit et en éthique. De 2005 à 2007, elle pratiquait le litige en assurance-vie et épargnes collectives chez Donati Maisonneuve.Aujourd’hui spécialiste en litige civil et commercial, elle bénéficie d’une expérience approfondie de l’appareil de l’État.Me Daneault Péloquin est un Barreau 2019 qui se joint à Trivium après avoir passé six mois au sein du cabinet du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion,, en tant que conseiller politique.Il avait auparavant fait son stage en droit au sein du ministère de la Culture et des Communications.Droit-inc devra enquêter à savoir si la cohabitation entre le caquiste et sa collègue d’allégeance libérale, Me Gabrielle La Rue , se passe bien dans le cabinet...