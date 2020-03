Le Bâtonnier du Québec Me Paul-Matthieu Grondin a pris la décision... Photo : Site Web du Barreau du Québec

Le Bâtonnier du Québec Mea pris la décision de fermer l’École du Barreau. Les étudiants sont priés de rester chez eux vendredi et lundi prochain.« Ils seront toutefois invités à suivre leurs cours en ligne, indique le message du Bâtonnier. Ils recevront les consignes par courriel. »Les formation offertes aux avocats par le Barreau du Québec seront dorénavant données par webinaire, « dans la mesure du possible ».« C’est le cas, par exemple, du Colloque sur les développements en droit de la copropriété qui devait avoir lieu en personne demain matin », c’est à dire vendredi.Des « moyens technologiques » seront pris pour toutes les rencontres des conseils d’administration et des comités aviseurs.Plus de détails à venir au sujet des palais de justice...