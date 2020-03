Ryan Hillier, cofondateur de NOVAlex. Photos : Shutterstock et site Web de NOVAlex

Les avocats de NOVAlex répondent gratuitement aux questions juridiques concernant des sujets tels que le logement, l’emploi, les contrats ou d’autres sujets découlant de la pandémie actuelle.Les individus, OBNL et entrepreneurs en démarrage à faibles revenus peuvent contacter la Clinique d’information juridique COVID-19 de NOVAlex au 1-855-561-4402. Afin de déterminer leur admissibilité à ce service gratuit, les justiciables peuvent consulter le www.novalex.co/clinique. « La COVID-19 affecte la vie de plus en plus de Québécois et Québécoises avec chaque jour qui passe. Et ce sont les plus défavorisés de notre société qui en subissent les plus graves incidences. C'est pourquoi nous lançons, dès maintenant, la Clinique juridique téléphonique COVID-19, afin de répondre aux questions légales des individus, OBNL et entrepreneurs en démarrage à faibles revenus », a indiqué, cofondateur de NOVAlex.«Que cela concerne un logement, emploi, contrat ou autre aspect de votre nouvelle réalité, nous tenterons d'aider ceux et celles qui ont besoin de notre expertise du mieux que nous pouvons, et ce tout à fait gratuitement. Soyez patients, soyons solidaires. Nous serons avec vous dans un instant !» a ajouté Me Hillier.La Clinique juridique NOVAlex est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et ce, initialement jusqu’au 31 mars 2020.Les critères d’admissibilité de NOVAlex sont clairs , pour obtenir ce service vous devez vous trouver dans une situation financière vous empêchant de défrayer le coût de vos services juridiques.Selon votre situation familiale, vous pourriez être admissible si vous gagnez moins que le revenu annuel maximal ci-dessous:38 000 $47 000 $50 000 $53 000 $60 000 $63 000 $