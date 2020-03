Mes Angelo Discepola, Myreille Gilbert et Marc-Alexandre Hudon. Photos : Site Web de McCarthy Tretrault

McCarthy Tétrault annonce la promotion de 28 de ses avocats canadiens à titre d’associés du cabinet.« 2020 est une année prolifique en admissions au statut d’associé pour McCarthy Tétrault, indique le chef de la direction du cabinet. Chacun de nos nouveaux associés incarne parfaitement les valeurs fondamentales de McCarthy Tétrault : passion, excellence et innovation. »Des 28 nouveaux associés, pas moins de neuf travaillent dans les bureaux québécois de McCarthy Tétrault.« Pour y arriver, ces personnes ont dû faire preuve de leadership, tisser des liens étroits avec leurs clients et contribué de façon importante au cabinet, à la profession juridique et aux collectivités », souligne, leader nationale, Secteurs de pratique et capital humain.Qui sont donc ces chanceux nouveaux associés québécois chez McCarthy Tétrault?Spécialisé en droit fiscal, Me Discepola apporte au bureau de Montréal de McCarthy Tétrault son expertise en planification fiscale des sociétés, fusions et acquisitions de sociétés et différends en matière d’impôts. Le Barreau 2012 est diplômé d’Ottawa.Barreau 2011, Me Gilbert pratique le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières dans la ville de Québec. L’ancienne de l’Université Laval est à l’emploi de McCarthy Tétrault depuis qu’elle est avocate, tout en étant PDG du Centre de la Petite Enfance Les P’tits Papillons depuis juin 2017.Me Hudon est à l’emploi de McCarthy Tétrault depuis le tout début de sa carrière en 2007. Le nouvel associé à Montréal se consacre au droit autochtone, au litige commercial, aux enquêtes internes ainsi qu’à l’intégrité des entreprises. Il a notamment représenté des entreprises dans le cadre d’enquêtes internes relatives à des allégations de fraudes, de pratiques anticoncurrentielles et de corruption. Me Hudon est un ancien de McGill.Me Landry, Barreau 2012, est maintenant associée au sein du groupe de droit fiscal de Montréal. L’ancienne de l’Université Laval (outre ses études en droit, elle est détentrice d’une maîtrise en fiscalité) a orienté sa pratique sur tous les aspects du droit fiscal, dont le droit fiscal des sociétés et la planification fiscale.Me Landry a notamment travaillé sur l’association entre Nestlé et Starbucks pour l’élaboration de produits à vendre à l’extérieur des cafés. En 2018, la nouvelle associée a remporté un FT Innovative Lawyers Award pour son innovation dans la collaboration.Le Barreau 2009 travaille au sein du groupe de droit immobilier et planification de Montréal. Me Marcoux se consacre au financement ainsi que d’acquisitions et d’aliénations immobilières. Avant de se joindre à McCarthy Tétrault en 2011, l’ancienne de l’Université de Sherbrooke était avocate chez Stikeman, où elle a d’ailleurs fait son stage en 2009.La spécialiste en litige Me Nguyen couvre les domaines des actions collectives et du litige civil et commercial, plus particulièrement dans les domaines du droit de la consommation, et la responsabilité médicale. Le Barreau 2011 a donc pour clients des médecins qu’elle représente devant des tribunaux civils, disciplinaires et administratifs. Avant d’être avocate, elle était déléguée commerciale pour Commerce international Canada.Me Querry, nouvel associé au sein du groupe de litige de McCarthy Tétrault à Montréal, se consacre au droit pénal des affaires, à la conformité réglementaire, à la révision judiciaire des actions et des décisions de l’État, au litige commercial et aux actions collectives. Le Barreau 2012 a plus tôt dans sa carrière assisté l’honorable Pierre Blais, alors juge en chef de la Cour d’appel fédérale, et enseigné à l’Université d’Ottawa, où il a lui-même étudié.Le Barreau 2007 et nouvel associé du groupe de droit des affaires à Québec est à l’emploi de McCarthy Tétrault depuis le tout début de sa carrière. La pratique de Me Soulière tourne autour des valeurs mobilières, du financement d’entreprises, de la réglementation des compagnies d’assurance et des institutions financières, des fusions et acquisitions et de la gouvernance d’entreprise. L’ancien de l’Université de Sherbrooke est aussi membre du conseil de l’École des Ursulines de Québec.Le nouvel associé en droit des affaires à Québec est à l’emploi de McCarthy Tétrault depuis qu’il est étudiant en droit. Me Stone a obtenu un Juris Doctor de l'Université d’Ottawa après avoir eu son diplôme en droit de l'Université Laval. En 2012, il devenait Barreau au Québec et en Ontario. Auparavant, Me Stone a oeuvré à titre de consultant pour Affaires mondiales Canada.