Me Simon Lemay

Moins de 6 moins après s’être joint à Langlois Avocats,est de retour en entreprise.Il vient de joindre Saputo Inc à titre de Directeur des services juridiques- propriété intellectuelle, peut-on lire sur son profil LinkedIn. À son arrivée chez Langlois, en novembre dernier, il déclarait pourtant à Droit-inc: « Chaque matin, lorsque j'allume mon ordinateur, je vois mon écran sur lequel je peux lire la valeur du cabinet: le bonheur organisationnel. Ça fait changement ! C'est une direction qui met l'emphase là-dessus et je trouve que c'est important. Le cabinet avait aussi besoin de mon expertise. »Dans sa longue carrière, Me Lemay a été associé chez Lavery pendant plus de 17 ans Après un passage rapide chez Robic, là aussi comme associé, il est devenu chef affaires réglementaires chez Exceldor, un producteur de volailles.Me Lemay a obtenu un bac en science et technologie des aliments de l'Université de McGill puis un bac en droit en 1992 à l'Université Laval.