Me Anne-Marie Coutu. Source : Anne-Marie Coutu Notaire

Selon la Chambre des notaires du Québec, les notaires en pratique privée observent actuellement une hausse des demandes pour ce type d’actes notariés.Me, notaire à Sherbrooke, confirme avoir reçu plusieurs appels à cet effet.Des personnes qui doivent retourner au travail lundi prochain, dont des gens du milieu de l'éducation, l'ont contactée pour refaire leur testament et leur mandat de protection.Me Coutu a également des demandes de personnes de plus de 70 ans qui ressentent l'urgence d'agir en raison de la pandémie de COVID-19.Les notaires sont considérés comme des services essentiels et peuvent faire des actes notariés technologiques.Des aînés se sentent toutefois moins à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur et préfèrent voir les notaires en personne.Me Anne-Marie Coutu s'est donc organisée pour pouvoir rencontrer les personnes âgées, en s’assurant de respecter les directives du gouvernement du Québec.« Je me suis assurée que les aînés demeurant dans des résidences privées avaient la permission de la direction pour sortir accompagnés d’un proche. La signature du testament s’est faite sur une table à l’extérieur avec des mesures de protection et dans le respect des deux mètres de distance. »Depuis le début de la pandémie, Me Anne-Marie Coutu a fait signer plusieurs actes technologiques à sa clientèle, surtout des actes d’hypothèques et des testaments.Ces contrats ont la même valeur légale que lorsqu'ils sont signés en personne.Il s’agit d'une rencontre virtuelle par vidéoconférence et, pour chaque signature, les personnes reçoivent un code. Le processus est un peu plus long qu’en salle de rendez-vous.